Des dizaines de militants de la flottille d'aide à Gaza ont débarqué dimanche à Tunis et à Madrid après avoir été expulsés d'Israël. La flottille Sumud avait pour objectif de franchir le blocus israélien afin d'acheminer de l'aide à Gaza.
Flottille pour Gaza : retour à de militants expulsés d’Israël
