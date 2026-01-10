Après les fêtes de fin d’année, place à une tradition incontournable : la galette des rois. Héritée des saturnales romaines avant d’être associée à l’Épiphanie, elle reste très populaire en France : près de 60 millions de galettes ou couronnes sont consommées chaque année. Pour en parler, entretien avec Étienne Leroy, chef pâtissier de la maison Lenôtre et champion du monde de pâtisserie 2017.
Etienne Leroy : "la galette, c'est vraiment la tradition du partage par excellence"
