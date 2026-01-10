 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etienne Leroy : "la galette, c'est vraiment la tradition du partage par excellence"

information fournie par France 24 10/01/2026 à 21:40

Après les fêtes de fin d’année, place à une tradition incontournable : la galette des rois. Héritée des saturnales romaines avant d’être associée à l’Épiphanie, elle reste très populaire en France : près de 60 millions de galettes ou couronnes sont consommées chaque année. Pour en parler, entretien avec Étienne Leroy, chef pâtissier de la maison Lenôtre et champion du monde de pâtisserie 2017.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: Kiev plongée dans le froid après des frappes russes, réunion de l'ONU lundi

information fournie par AFP 07:44
21
2

"L'Iran a de gros problèmes", estime Trump

information fournie par AFP Video 11:15
5
3

Les élus de Minneapolis s'en prennent à l'administration Trump après la mort d'une femme tuée par un agent de l'immigration

information fournie par AFP 01:53
5
4

Des Iraniens dans les rues de Téhéran malgré le blocage d'internet

information fournie par AFP 05:18
33
5

Top 5 IA du 09/01/2026

information fournie par Libertify 05:00
6

L'armée syrienne déployée dans le quartier de Cheikh Maqsoud à Alep

information fournie par AFP Video 10:08
7

CAN 2025 : le Maroc dompte le Cameroun et s'invite dans le dernier carré

information fournie par France 24 11:40
8

Irlande: plusieurs milliers d'agriculteurs dans la rue contre l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP Video 15:00
1

Incendie en Suisse: l'Italie dénonce une tragédie évitable, cinq corps rapatriés

information fournie par AFP 05 janv.
2
2

Mercosur: l'UE espère signer "bientôt" l'accord grâce à des "progrès"

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

Allez-vous payer plus d’impôts en 2026 ?

information fournie par Ecorama 05 janv.
1
4

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
5

Manifestations en Iran: rassemblement de soutien au Trocadéo à Paris

information fournie par AFP Video 04 janv.
2
6

Le président vénézuélien Maduro capturé et exfiltré par les États-Unis, qui veulent le juger

information fournie par AFP Video 03 janv.
1
7

Des Danois réagissent à la menace de Trump d'annexer le Groenland

information fournie par AFP Video 05 janv.
8

Trump s'exprime sur le Venezuela, Cuba, le Groenland et l'Iran

information fournie par AFP Video 05 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?

information fournie par Ecorama 12 déc. 2025
1
7

FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux

information fournie par Sycomore AM 12 déc. 2025
8

Washington demande toujours de grandes concessions à l'Ukraine, selon Zelensky

information fournie par AFP 11 déc. 2025
8

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank