Une agence gouvernementale finlandaise a sommé le 6 octobre Google de suspendre la construction de deux centres de données à Muhos, dans le nord-ouest du pays, dans l'attente d'une évaluation de leur impact environnemental. Face à ces projets, les habitants sont divisés.
Finlande: la construction de data centers Google inquiète
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