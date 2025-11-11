Bienvenue dans le monde merveilleux des "vertical dramas" (drames verticaux): une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a bouleversé Hollywood en seulement deux ans, produisant des séries façonnées par des algorithmes, conçues pour être regardées sur un téléphone en format vertical par tranches addictives de 60 secondes.
"Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
