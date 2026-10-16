Une intelligence artificielle invente un témoignage dans une affaire de meurtre, puis l’envoie à la police. Ce n’est pas une fiction, Anthropic a reconnu l’incident le 9 octobre. Cette semaine, l’affaire prend une dimension politique : le régulateur américain de la consommation demande des comptes à OpenAI et Anthropic sur la sécurité de leurs systèmes. Qui répond des dégâts lorsque l'IA franchit la ligne rouge ?
Faux coupables, fausses vidéos, vrais dégâts : quand l'IA se trompe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro