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Faux coupables, fausses vidéos, vrais dégâts : quand l'IA se trompe

information fournie par France 24 16/10/2026 à 15:25

Une intelligence artificielle invente un témoignage dans une affaire de meurtre, puis l’envoie à la police. Ce n’est pas une fiction, Anthropic a reconnu l’incident le 9 octobre. Cette semaine, l’affaire prend une dimension politique : le régulateur américain de la consommation demande des comptes à OpenAI et Anthropic sur la sécurité de leurs systèmes. Qui répond des dégâts lorsque l'IA franchit la ligne rouge ?

IA: Intelligence artificielle

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