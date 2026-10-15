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Bientôt 500 jours de détention pour Christophe Gleizes en Algérie

information fournie par France 24 15/10/2026 à 18:49

Reporters sans frontières et les parents de Christophe Gleizes, détenu depuis bientôt 500 jours en Algérie, ont appelé le 15 octobre la France à "agir vite" pour la libération du journaliste sportif, redoutant l'enlisement face à une "montagne d'indifférence" du pouvoir à Alger.

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