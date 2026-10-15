L'Ukraine a indiqué avoir subi des restrictions d'utilisation des services satellitaires Starshield, entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones. Elon Musk, a déclaré que tout ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine était dû au gouvernement américain. Pour aller plus loin, Guillaume Lagane, maître de conférence à Science Po Paris, spécialiste des questions de défense, était l'invité de FRANCE 24.
Renseignement, militaire : À quel point l'Ukraine dépend-elle des États-Unis ?
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