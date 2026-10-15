L'armée américaine a développé des plans de frappes qui pourraient inclure l'utilisation de la bombe GBU-43, la bombe conventionnelle la plus puissante jamais utilisée en zone de combats par l'armée américaine, en Iran si Donald Trump décidait de la reprise des hostilités, rapporte le 15 octobre CNN, citant des responsables américains. Les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Matthieu Mabin.
L'armée américaine envisagerait d'utiliser "la mère de toutes les bombes", selon CNN
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