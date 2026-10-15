Les camions ont commencé à circuler sur un nouveau pont entré en service entre la Chine et la Corée du Nord et renforçant les liens entre l'un des pays les plus reclus au monde et son puissant voisin.
Un nouveau pont entre Pékin et Pyongyang après 12 ans d'attente
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