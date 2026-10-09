Le président brésilien et candidat à la présidentielle Luiz Inacio Lula da Silva, du Parti des travailleurs (PT), salue ses partisans lors d’un rassemblement de campagne à Brasilia à l'approche du second tour de la présidentielle le 25 octobre. Le conservateur Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président Jair, est arrivé en tête du premier tour. IMAGES
Brésil: Lula tient un meeting de campagne avant le second tour de la présidentielle
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