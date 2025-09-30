Louis Vuitton a investi mardi les appartements d'été d'Anne d'Autriche au Louvre pour présenter un vestiaire féminin confortable et élégant, invitant à un voyage au coeur de l'intimité, au deuxième jour de la Fashion Week de Paris.
Fashion week: défilé Louis Vuitton au Louvre
