Le 22 Août, l'ONU a déclaré l'état de famine dans la ville de Gaza, dénonçant une catastrophe d'origine humaine. Immédiatement, Israël a démenti et accusé le rapport de l'ICP d'être écrit "sur mesure" pour servir "la campagne du Hamas". L'organisme onusien chargé d'évaluer l'ampleur des crises alimentaires (ICP) a-t-il réellement modifié ses seuils et ses critères spécifiquement pour ce rapport ? Pas du tout, les différentes publications sur les réseaux sociaux confondent deux critères.
Famine à Gaza : l'ONU a-t-elle truqué les chiffres, comme l'affirme Israël ?
