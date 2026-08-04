A la Une de la presse, ce mardi 4 août, le sixième anniversaire, aujourd’hui, de l’explosion du port de Beyrouth, qui avait tué 235 personnes et fait près de 6 500 blessés. L’intransigeance du gouvernement Nétanyahou au Liban et à Gaza. Une politique qui fracture chaque jour un peu plus l’opinion publique mondiale. Et la jolie histoire d’un chaton handicapé.
Face à la politique de Nétanyahou, la fracture des opinions
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