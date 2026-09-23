Le président français Emmanuel Macron met en garde contre le "retour de la loi de la jungle" dans le monde et appelle à se tenir "droit aux côtés des Nations Unies", à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. SONORE
Face à "la loi de la jungle", Macron appelle à se "tenir droit" aux côtés de l'ONU
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro