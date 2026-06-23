Volets baissés, pièces climatisées, distribution d'eau fraîche: à la résidence "Péan" pour personnes âgées dépendantes à Paris, le protocole canicule, ou plan bleu, est activé pour les protéger des fortes chaleurs.
Face à la canicule, les Ehpad "en vigilance accrue"
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