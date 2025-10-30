Les présidents américain et chinois se sont rencontrés jeudi. Cela n’était pas arrivé depuis six ans. Objectif : tenter de réduire les tensions commerciales entre les deux puissances. Et justement, d'un point de vue économique, qui a l'avantage entre Washington et Pékin ?
Exportations, déficit commercial... Entre Washington et Pékin, qui est le plus fort ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro