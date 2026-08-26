Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI depuis la Station spatiale internationale, l'astronaute française Sophie Adenot se réjouit d'une "mission accomplie" après deux sorties pour remplacer une antenne défectueuse, un "miracle" au vu des pépins mécaniques. Elle décrit les signes du dérèglements climatiques vus depuis l'espace.
Exclusif : depuis l'ISS, Sophie Adenot raconte une "mission accomplie" et un "miracle"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro