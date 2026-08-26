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Exclusif : depuis l'ISS, Sophie Adenot raconte une "mission accomplie" et un "miracle"

information fournie par France 24 26/08/2026 à 18:15

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI depuis la Station spatiale internationale, l'astronaute française Sophie Adenot se réjouit d'une "mission accomplie" après deux sorties pour remplacer une antenne défectueuse, un "miracle" au vu des pépins mécaniques. Elle décrit les signes du dérèglements climatiques vus depuis l'espace.

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