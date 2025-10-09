Lennart Monterlos, le cyclotouriste franco-allemand de 19 ans qui avait été arrêté et emprisonné en juin en Iran avant d'être libéré le weekend dernier, est arrivé jeudi à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Ex-détenu en Iran, Lennart Monterlos de retour en France
