Netanyahu félicite la marine israélienne d'avoir intercepté la flottille pour Gaza

Capture d'écran d'images diffusées le 1er octobre 2025 par Global Sumud montrant les navires de la flottille en route pour Gaza tenter de briser le blocus israélien ( Global Sumud Flotilla / Handout )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité jeudi les forces navales de son pays d'avoir intercepté une flottille internationale d'aide pour Gaza, Israël se préparant à expulser les militants propalestiniens qui étaient à bord.

Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a précisé jeudi soir un responsable israélien.

Ils ont été "transférés en toute sécurité au port d’Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne", a-t-il ajouté sous couvert de l'anonymat.

La flottille Global Sumud, qui comprenait des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, était partie d'Espagne en septembre dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

"Je félicite les soldats et les commandants de la marine qui ont accompli leur mission pendant Yom Kippour de la manière la plus professionnelle et efficace", a commenté M. Netanyahu dans un communiqué.

"Leur action importante a empêché des dizaines de navires d'entrer dans la zone de guerre et a repoussé une campagne de délégitimation contre Israël", a-t-il ajouté.

- "Crime de piraterie" -

Mercredi soir, la Marine israélienne avait commencé à intercepter les bateaux après avoir averti les équipages qu'ils entraient dans des eaux dont Israël revendique le contrôle.

Greta Thunberg et d'autres militants propalestiniens en route vers un port israélien, après l'interception de leur bateau par la Marine israélienne, le 2 octobre 2025. Photo distribuée par le ministère israélien des Affaires étrangères ( Israeli Foreign Ministry / - )

Un dernier navire "reste à distance. S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de briser le blocus sera également empêchée", a précisé jeudi le ministère israélien des Affaires étrangères.

Le ministre grec des Affaires étrangères George Gerapetritis a jugé dans un entretien télévisé que tous les passagers étaient "en bonne santé".

Onze participants grecs ont toutefois entamé une grève de la faim pour protester contre leur "détention illégale", selon des organisateurs de la flottille.

Israël avait annoncé jeudi matin que les passagers, tous "sains et saufs", seraient expulsés vers l'Europe.

Global Sumud ("résilience", en arabe) a dénoncé "une attaque illégale" survenue dans les eaux internationales, l'organisation des droits humains Amnesty International déplorant un "acte d'intimidation" d'Israël.

Un navire de la flottille pour Gaza au départ de Bizerte, en Tunisie, le 14 septembre 2025 ( AFP / MOHAMED FLISS )

Le mouvement islamiste Hamas, dont l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, a pour sa part qualifié l'interception de "crime de piraterie".

L'événement a suscité des réactions cinglantes de certains pays comme la Turquie, qui a accusé Israël de commettre "un acte de terrorisme".

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé l'expulsion de la délégation diplomatique israélienne dans son pays.

Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges.

Greta Thunberg à bord d'un bateau de la flottille pour Gaza, dans le port de Barcelone le 1er septembre 2025 ( AFP / Lluis GENE )

La France a appelé Israël "à assurer la sécurité des participants".

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, à bord de la flottille, a accusé Israël d'avoir arrêté "illégalement" des "centaines" de personnes.

- "Citoyens pacifiques" -

La flottille se présente comme une "mission pacifique et non violente d'aide humanitaire".

Rassemblant des centaines de militants propalestiniens de plus de 40 pays, elle disait vouloir "briser le blocus de Gaza" et fournir "une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide".

Parmi eux, le petit-fils de Nelson Mandela et ex-député sud-africain Mandla Mandela et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Navire de la flottille pour Gaza, au mouillage le 26 septembre 2025 au sud de la Crète ( AFP / Eleftherios ELIS )

L'Italie et l'Espagne avaient dépêché des navires militaires pour escorter sur une partie du trajet la flottille après des "attaques par drones" dans la nuit du 23 au 24 septembre, dénoncées par l'ONU et l'Union européenne.

Un procureur espagnol a lancé une enquête sur l'interception en mer, pour examiner des violations potentielles des droits humains pouvant constituer des crimes contre l'humanité.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni s'est de son côté montrée critique de l'opération disant n'y voir "aucun bénéfice pour les Palestiniens", alors que des centaines de manifestants soutenant la flottille ont défilé à Rome et Naples.

Des bateaux de la flottille Global Sumud pour Gaza au mouillage au sud de la Crète, le 26 septembre 2025 ( AFP / Eleftherios ELIS )

En juin et juillet, la marine israélienne avait déjà arraisonné deux voiliers se dirigeant vers Gaza, avec Greta Thunberg et Rima Hassan à leur bord. Toutes deux avaient été débarquées en Israël puis expulsées.