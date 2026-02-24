Jusqu'à 90 cm de neige tombés par endroits et des bourrasques à 90 km/h: une tempête de neige d'une ampleur rare a recouvert lundi d'un manteau blanc une grande partie du nord-est des Etats-Unis, perturbant le quotidien de plus de 40 millions de personnes.
Etats-Unis: Une tempête exceptionnelle affecte 40 millions de personnes dans le nord-est
