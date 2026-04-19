Un parachutiste a heurté samedi le panneau affichage d'un terrain de sport de l'université Virginia Tech, dans la ville de Blacksburg, aux Etats-Unis à cause d'une rafale de vent. Les secouristes ont réussi à faire descendre l'homme en toute sécurité en moins de 30 minutes.
Etats-Unis : un parachutiste heurte un tableau d'affichage lors d'un événement en Virginie
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