Et si vendre en mai était une erreur cette année ?

On connaît l'adage boursier "Sell in May and go away", mais avec des statistiques solides et un contexte inédit, les mois à venir pourraient contredire l'historique. Les explications de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 30 avril 2026 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
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