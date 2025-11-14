 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espace : la contre-offensive de l'Europe pour se passer d'Elon Musk

information fournie par France 24 14/11/2025 à 15:48

Dans un ciel saturé de satellites et dominé par les Américains de SpaceX, Amazon et Blue Origin – qui vient pour la Nasa d'envoyer deux sondes vers Mars à horizon 2027 – l’Europe amorce sa contre-offensive, alors que la Chine et l'Inde redoublent d'ambition. Emmanuel Macron a dévoilé une feuille de route pour conquérir une indépendance spatiale d'ici 2040. Cette course militaire et industrielle sera au cœur d'un sommet international qui se tiendra à Paris en avril 2026.

Défense
Elon Musk

Vidéos les + vues

1

Biathlon: les Bleues en stage veulent tourner la page de l'affaire Julia Simon

information fournie par AFP Video 13 nov.
2

À Rouen, des agriculteurs manifestent contre l'accord avec le Mercosur

information fournie par AFP Video 13 nov.
2
3

A Rouen, 250 agriculteurs manifestent contre l'accord avec le Mercosur

information fournie par AFP 13 nov.
4

Tunisie : nouvelle manifestation à Gabès pour soutenir la plainte contre un complexe chimique

information fournie par France 24 13 nov.
5

Budget: l'Assemblée ne siègera pas ce week-end, une décision "inacceptable" pour la gauche

information fournie par AFP 01:33
29
6

Espagne: le jugement dans le procès inédit du Procureur général mis en délibéré

information fournie par AFP 13 nov.
7

13-Novembre: Wauquiez (LR) invite à "défendre ce à quoi on tient"

information fournie par AFP Video 13 nov.
8

Paul Watson: "Je pense que rien ne sera accompli" lors de la COP30

information fournie par AFP Video 13 nov.
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

Sénégal : y a-t-il une rupture entre le président Faye et son Premier ministre Sonko ?

information fournie par France 24 12 nov.
1
3

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
4

Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank 10 nov.
5

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
8

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
6

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
7

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
8

Mieux que l’or, les mines d’or ?

information fournie par Boursorama 16 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank