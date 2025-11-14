Dans un ciel saturé de satellites et dominé par les Américains de SpaceX, Amazon et Blue Origin – qui vient pour la Nasa d'envoyer deux sondes vers Mars à horizon 2027 – l’Europe amorce sa contre-offensive, alors que la Chine et l'Inde redoublent d'ambition. Emmanuel Macron a dévoilé une feuille de route pour conquérir une indépendance spatiale d'ici 2040. Cette course militaire et industrielle sera au cœur d'un sommet international qui se tiendra à Paris en avril 2026.
Espace : la contre-offensive de l'Europe pour se passer d'Elon Musk
