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En Italie, les pâtes du futur : le blé à l'épreuve du réchauffement

information fournie par France 24 04/08/2026 à 13:30

Derrière une simple assiette de pâtes se cache désormais un concentré de haute technologie. En Emilie-Romagne, dans la "Food Valley" italienne, la recherche s'active pour concevoir les pâtes du futur à partir de leur ingrédient principal, le blé. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.

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