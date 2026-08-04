Derrière une simple assiette de pâtes se cache désormais un concentré de haute technologie. En Emilie-Romagne, dans la "Food Valley" italienne, la recherche s'active pour concevoir les pâtes du futur à partir de leur ingrédient principal, le blé. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
En Italie, les pâtes du futur : le blé à l'épreuve du réchauffement
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