En Guadeloupe, près de 80 000 habitants sont régulièrement privés d'eau et contraints de se ravitailler dans des stations mises en place par les mairies. En cause : un réseau vétuste et des "tuyaux-passoire" qui causent la perte de 70 % de l’eau produite sur l'île. Le réseau est en cours de réparation, mais au rythme actuel, la Cour des comptes estime qu'il faudrait 208 ans pour le rénover entièrement. Une information judiciaire s’est ouverte à Paris le 24 septembre.
En Guadeloupe, 80 000 habitants privés d’eau à cause des "tuyaux-passoirs"
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