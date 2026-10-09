Le Service européen pour l'action extérieure, le Canada et le ministère des Affaires étrangères de la Lituanie ont retiré leur soutien à une conférence sur la lutte contre la désinformation, Disinfo 2026, qui se tenait à Vilnius, en Lituanie, les 7 et 8 octobre. Plusieurs sources pointent des pressions de la part des États-Unis. Info Intox avec Jules BOITEAU.
Pressions américaines dans une conférence européenne sur la désinformation ?
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