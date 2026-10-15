Des manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent à Tirana, la capitale albanaise, pour le troisième jour consécutif, tandis que le Premier ministre Edi Rama constate les dégâts causés par les manifestations, qui ont gravement endommagé des bâtiments gouvernementaux. Les manifestants réclament la démission de M. Rama et un soutien accru en faveur des étudiants du pays, invoquant les mauvaises conditions dans les universités et le montant élevé des frais d'inscription.
Albanie : nouveaux affrontements entre manifestants et policiers
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