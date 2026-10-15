 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albanie : nouveaux affrontements entre manifestants et policiers

information fournie par AFP Video 15/10/2026 à 19:26

Des manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent à Tirana, la capitale albanaise, pour le troisième jour consécutif, tandis que le Premier ministre Edi Rama constate les dégâts causés par les manifestations, qui ont gravement endommagé des bâtiments gouvernementaux. Les manifestants réclament la démission de M. Rama et un soutien accru en faveur des étudiants du pays, invoquant les mauvaises conditions dans les universités et le montant élevé des frais d'inscription.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 12 oct.
2

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
3

Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans

information fournie par AFP Video 13 oct.
4

Quel est le secret de la Suisse pour être épargnée par la tempête mondiale sur les taux d’intérêt ?

information fournie par Ecorama 14:10
5
5

The Big Long : retrouvez l'épisode 7 en replay

information fournie par Boursorama 11:47
6

Les Houthis du Yémen revendiquent de nouvelles attaques sur l'Arabie Saoudite

information fournie par France 24 11:46
7

Musk impute à Trump des entraves satellitaires aux opérations militaires de l'Ukraine

information fournie par France 24 12:03
2
8

Budget, prix de l'énergie et guerre en Ukraine : les enjeux du sommet de l'UE à Bruxelles

information fournie par France 24 12:30
1

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
2

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
3

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
3
4

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
5

Le pape opéré sans complications d'un nodule cancéreux au poumon

information fournie par AFP 14 oct.
6

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
7

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
8

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
1

Avec le retour de l’inflation, l’or est-il encore un refuge ?

information fournie par Boursorama 16 sept.
2

Trade ou Pas Trade : Eurostoxx, S&P, Thalès, Total, Elis, Bureau Veritas, Renault

information fournie par SG Bourse 16 sept.
3

Dette américaine à 10 ans à 5% : une menace pour votre épargne ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
4

Les centrales électriques américaines ne sont plus tenues de réguler leurs émissions

information fournie par France 24 16 sept.
5

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
6

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5
7

Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25 sept.
8

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank