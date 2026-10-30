Fin 2024, des dizaines de milliers de Géorgiens pro-européens manifestaient contre la loi sur les agents étrangers et les résultats contestés des élections législatives, remportées par le parti au pouvoir, Rêve géorgien. Quelques semaines plus tard, les autorités annonçaient la suspension du processus d’adhésion à l’Union européenne. Malgré la répression, des manifestations, plus modestes, se poursuivent chaque jour à Tbilissi.
En Géorgie, le rêve européen en sursis
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