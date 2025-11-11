 Aller au contenu principal
En face du Venezuela, les pêcheurs de Trinité-et-Tobago pris entre deux feux

information fournie par AFP Video 11/11/2025 à 16:36

A un jet de pierre du Venezuela, les pêcheurs de Trinité-et-Tobago racontent leur "peur" de sortir en mer, face à la montée des tensions entre les deux pays historiquement proches, avec pour toile de fond le déploiement militaire américain dans les Caraïbes.

