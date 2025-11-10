Les avocats de Nicolas Sarkozy et ses enfants se rendent au domicile de l'ancien président français après sa remise en liberté à l'issue d'une incarcération de 20 jours après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. IMAGES
Remise en liberté de Nicolas Sarkozy: avocats et famille à son domicile
