 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Corée du Sud, l'hostilité envers les Chinois s'accentue

information fournie par France 24 01/12/2025 à 15:56

En Corée du Sud, le voisin chinois est un allié de poids au niveau diplomatique. Mais au sein de la société coréenne, une forme de haine contre les Chinois ne cesse de grimper, portée notamment par l'extrême-droite et les fausses informations. La sinophobie s'affiche désormais ouvertement lors d'énormes manifestations qui inquiètent la communauté chinoise de Corée du Sud. Reportage de Chloé Borgnon.

Vidéos les + vues

1

Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30 nov.
2

Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote

information fournie par AFP Video 09:02
3

Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 09:02
4

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 11:11
5

Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?

information fournie par Boursorama 11:08
6

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 11:29
7

Hong Kong: les équipes d'identification des victimes pénètrent dans le lotissement incendié

information fournie par AFP Video 29 nov.
8

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 11:29
1
1

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
2

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
3

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
4

Casse du Louvre: quatre nouvelles interpellations, les bijoux toujours introuvables

information fournie par AFP 25 nov.
4
5

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
6

Procès en appel du crash du Rio-Paris: le parquet général requiert une condamnation pour Airbus et Air France

information fournie par AFP 26 nov.
7

Hong Kong: 44 morts et des centaines de disparus dans un gigantesque incendie

information fournie par AFP 26 nov.
1
8

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

1 commentaire

  • 17:44

    Très bonne initiative de ces coréens

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank