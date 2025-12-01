En Corée du Sud, le voisin chinois est un allié de poids au niveau diplomatique. Mais au sein de la société coréenne, une forme de haine contre les Chinois ne cesse de grimper, portée notamment par l'extrême-droite et les fausses informations. La sinophobie s'affiche désormais ouvertement lors d'énormes manifestations qui inquiètent la communauté chinoise de Corée du Sud. Reportage de Chloé Borgnon.
En Corée du Sud, l'hostilité envers les Chinois s'accentue
