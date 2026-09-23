En Asie du Sud-Est, des centaines de milliers de travailleurs dans des centres de fraude escroquent des personnes partout dans le monde – aux États-Unis, en Europe ou encore en Chine. Le préjudice s'élèverait à près de 10 milliards de dollars par an rien que pour les ressortissants américains. Mais ces escrocs sont aussi souvent eux-mêmes des victimes, réduites en esclavage selon des défenseur des droits humains. La Chine tente de démanteler ces centres d'escroquerie en Birmanie voisine.
En Chine, une campagne de répression contre les centres d'escroquerie en Birmanie
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