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En Chine, une campagne de répression contre les centres d'escroquerie en Birmanie

information fournie par France 24 23/09/2026 à 14:39

En Asie du Sud-Est, des centaines de milliers de travailleurs dans des centres de fraude escroquent des personnes partout dans le monde – aux États-Unis, en Europe ou encore en Chine. Le préjudice s'élèverait à près de 10 milliards de dollars par an rien que pour les ressortissants américains. Mais ces escrocs sont aussi souvent eux-mêmes des victimes, réduites en esclavage selon des défenseur des droits humains. La Chine tente de démanteler ces centres d'escroquerie en Birmanie voisine.

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