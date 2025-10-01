En Afrique du Sud, certains villages sont entièrement contrôlés par des églises protestantes moraves, héritage des missions du XVIIIe siècle. Les habitants paient leur loyer à l'église, qui en échange maintient les infrastructures, mais une partie de la population dénonce un manque de réinvestissement local. Avec plus de 100 000 membres à travers le pays, cette institution fut l’une des premières à accueillir des fidèles de toutes origines, à une époque de ségrégation. Reportage de Caroline Dumay, Stefan Carstens et Tom Canetti pour Pool Africa.
En Afrique du Sud, l'Église morave au cœur de litiges fonciers
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro