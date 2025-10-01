 Aller au contenu principal
En Afrique du Sud, l'Église morave au cœur de litiges fonciers

information fournie par France 24 01/10/2025 à 14:39

En Afrique du Sud, certains villages sont entièrement contrôlés par des églises protestantes moraves, héritage des missions du XVIIIe siècle. Les habitants paient leur loyer à l'église, qui en échange maintient les infrastructures, mais une partie de la population dénonce un manque de réinvestissement local. Avec plus de 100 000 membres à travers le pays, cette institution fut l’une des premières à accueillir des fidèles de toutes origines, à une époque de ségrégation. Reportage de Caroline Dumay, Stefan Carstens et Tom Canetti pour Pool Africa.

