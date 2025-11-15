Le PDG du géant français des hydrocarbures TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'est défendu vendredi d'être venu en "lobbyiste" à la COP30 au Brésil, expliquant qu'il n'avait aucune honte à participer à la Conférence sur le climat.
COP30 : "j'ai une tête de lobbyiste ?" TotalEnergies présent à Belém
