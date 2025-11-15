 Aller au contenu principal
Mondial 2026 : Mbappé forfait, 22 joueurs disponibles en Azerbaïdjan

information fournie par France 24 15/11/2025 à 11:17

L'équipe de France s'apprête à conclure, ce dimanche en Azerbaïdjan, sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Déjà qualifiés après leur victoire face à l'Ukraine (4-0), jeudi, les Bleus devront se passer de Kylian Mbappé, blessé, tout comme Eduardo Camavinga, tandis que Manu Koné, suspendu, n'a pas été remplacé dans le groupe.

Sport

