L'équipe de France s'apprête à conclure, ce dimanche en Azerbaïdjan, sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Déjà qualifiés après leur victoire face à l'Ukraine (4-0), jeudi, les Bleus devront se passer de Kylian Mbappé, blessé, tout comme Eduardo Camavinga, tandis que Manu Koné, suspendu, n'a pas été remplacé dans le groupe.
Mondial 2026 : Mbappé forfait, 22 joueurs disponibles en Azerbaïdjan
