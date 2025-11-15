Des dizaines de manifestants autochtones dansent et chantent dans un bâtiment à côté du sommet sur le climat après avoir bloqué pacifiquement l'entrée principale de la COP30 à Belem, en Amazonie brésilienne. Ils réclament des avancées dans la démarcation de leurs terres. Ils contestent aussi le projet de construction de Ferrograo, une voie ferrée de près de 1.000 km censée traverser le Brésil d'ouest en est pour acheminer la production de céréales. IMAGES
COP30: Des peuples autochtones poursuivent leur manifestation
