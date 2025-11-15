Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent pour la Marche mondiale pour le climat à Belém pendant la COP30. IMAGES
COP30: Plusieurs milliers de personnes participent à la Marche Mondiale pour le Climat à Belém
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro