Le président de la République française Emmanuel Macron accueille au palais de l'Elysée le Premier ministre de la République libanaise Nawaf Salam, alors que la situation reste très instable au Liban où un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur. De nouvelles discussions sont prévues à Washington entre diplomates israéliens et libanais. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre libanais Nawaf Salam à l'Elysée
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