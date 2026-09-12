L'une des plus grandes stars internationales fait son grand retour sur la scène de la Plénitude Arena en région parisienne. Céline Dion donne ce samedi le premier d'une série de concerts exceptionnels après 6 ans d'absence, en raison d'une maladie neurologique incurable qui complique son existence. 16 représentations au total jusque fin octobre, au cœur d'un engouement sans précédent. Elisabeth Reynaud, écrivaine et biographe de Céline Dion, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Elisabeth Reynaud: "Céline Dion a absolument tout conquis, le résultat d'un énorme travail"
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