Le phénomène El Niño touche la Nouvelle-Calédonie, provoquant moins de pluies et une sécheresse qui s'installe. La province Nord est placée en risque très élevé de feux de forêts, avec déjà des conséquences pour la biodiversité.
El Niño : sécheresse, feux de forêt... quels impacts en Nouvelle-Calédonie ?
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