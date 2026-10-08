Au cœur du Caire, dans le dédale du quartier copte de Manshiet Nasser, près de 120 000 habitants traitent chaque jour un tiers des déchets de la mégapole. Longtemps marginalisés, ces spécialistes du recyclage informel vivent aujourd'hui une mutation fulgurante. En cause : les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz, par où transite habituellement le polyéthylène du Golfe.
Égypte : face à la pénurie de plastique, les chiffonniers du Caire prennent le relais
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