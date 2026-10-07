Dans un entretien accordé à France 24, le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, estime que le Ballon d'Or doit "revenir à un Français". Il assume d'avoir joué diminué au Mondial et affirme que le club madrilène "doit forcément gagner" cette saison, après deux exercices sans titre.
Le Ballon d'Or "doit évidemment revenir à un Français", dit le footballeur Aurélien Tchouaméni
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