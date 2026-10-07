 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Ballon d'Or "doit évidemment revenir à un Français", dit le footballeur Aurélien Tchouaméni

information fournie par France 24 07/10/2026 à 14:08

Dans un entretien accordé à France 24, le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, estime que le Ballon d'Or doit "revenir à un Français". Il assume d'avoir joué diminué au Mondial et affirme que le club madrilène "doit forcément gagner" cette saison, après deux exercices sans titre.

Sport

Vidéos les + vues

1

Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi

information fournie par AFP 05 oct.
23
2

Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

information fournie par AFP 05 oct.
3
3

"Lycéens en colère, parents derrière" : un collectif d'adultes mobilisés à Lyon

information fournie par AFP 06 oct.
3
4

Soupçon de peste en Russie : risque "faible" pour le pays et "très faible" pour l'Europe, selon l'OMS

information fournie par AFP 06 oct.
1
5

Lycées : Lecornu dénonce "le projet politique de bordélisation du pays" de LFI

information fournie par AFP Video 06 oct.
2
6

Mouvement des lycéens: Lecornu défend l'ordre et cible à nouveau LFI

information fournie par AFP 06 oct.
3
7

Trois ans après le 7-Octobre, Israël "face à l'abîme"

information fournie par France 24 07:44
8

Eva Sas (Les Écologistes) : "Les autorités ont tenté de briser le mouvement lycéen"

information fournie par France 24 10:10
1

Bardella accusé d'antisémitisme: Macron enjoint au RN de "clarifier" sa ligne

information fournie par AFP 30 sept.
21
2

Amende requise contre Robert Ménard pour son refus de marier un Algérien sous OQTF

information fournie par AFP 30 sept.
17
3

Robert Ménard dénonce un réquisitoire "sévère" après son refus de marier un homme sous OQTF

information fournie par AFP Video 30 sept.
6
4

Top 5 IA du 30/09/2026

information fournie par Libertify 01 oct.
5

Allemagne: la plus haute éolienne du monde a atteint sa hauteur finale, à 365 mètres

information fournie par AFP Video 01 oct.
6

France: le mouvement lycéen se tend

information fournie par AFP Video 01 oct.
1
7

Trump qualifie le retrait d'Irak de "victoire" pour les États-Unis

information fournie par AFP Video 01 oct.
2
8

Vol flydubai: Netanyahu accuse l'un des pilotes d'avoir voulu provoquer un crash

information fournie par AFP Video 01 oct.
1

Au sommet Lumière, quelques annonces et des appels à protéger le cinéma mondial face à l'IA

information fournie par AFP 07 sept.
9
2

Jean Peyrelevade : "Croire qu'en faisant payer les riches, on va tout résoudre, c'est de la démagogie"

information fournie par Ecorama 08 sept.
2
3

Encore une boulette de la BCE ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
4

Voici les gagnants et les perdants de la nouvelle hausse de taux d’intérêt de la BCE

information fournie par Ecorama 09 sept.
1
5

Les marchés financiers vont-ils résister à la tension sur les taux d’intérêt ?

information fournie par Boursorama 09 sept.
6

Faut-il déclarer ses revenus en contrat d’alternance ?

information fournie par Tout sur mes finances  10 sept.
7

Apple: le nouveau PDG John Ternus dévoile le premier iPhone pliable du groupe

information fournie par AFP Video 10 sept.
8

Yémen: fumée au-dessus du port de Mocha à la suite d'une attaque

information fournie par AFP Video 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank