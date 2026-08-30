Édouard Philippe explique vouloir créer "un nouveau parti" ou "une confédération de partis", avec des "candidats uniques dans chaque circonscription" pour les élections législatives qui devraient suivre la présidentielle lors de l'évènement de rentrée de Gérald Darmanin à Tourcoing (Nord). SONORE
Édouard Philippe veut des "candidats uniques" aux législatives
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