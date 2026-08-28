À huit mois de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, candidat du parti Horizons, s'est rendu à Mayotte ainsi qu'à La Réunion. Quelques jours plus tard, mercredi, c'est l'actuel chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, qui s'est à son tour rendu à Mayotte dans le cadre d'une visite officielle pour tenter d'accélérer la reconstruction de l'archipel, un an et demi après le passage du cyclone Chido.
À quelques mois de la présidentielle, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu dans l'océan Indien
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