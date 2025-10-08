Corinne Diacre, nouvelle coach des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM, déclare avoir été recrutée pour sa "rigueur" et son "exigence", avec pour objectif le maintien du club tout juste revenu en Première Ligue.
Diacre: "Les Marseillaises m'ont recrutée pour ma rigueur et mon exigence"
