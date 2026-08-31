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Désastre au Népal : les intox inondent les réseaux sociaux

information fournie par France 24 31/08/2026 à 22:06

5 jours après la crue dévastatrice qui a déferlé sur le Népal, des images de la catastrophe continuent de se répandre sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont générées par l'intelligence artificielle, d'autres présentent des vidéos décontextualisées. Pourquoi certains internautes surenchérissent, alors que les images réelles sont déjà très impressionnantes ? Explications avec Jules BOITEAU dans Info Intox.

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