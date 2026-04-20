Lancés à pleine vitesse, certains rappellent la légende jamaïcaine Usain Bolt: des robots humanoïdes ont battu dimanche à Pékin le record du monde humain du semi-marathon.
Des robots battent les humains lors d'une course à Pékin
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