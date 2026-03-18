Au poste frontière de Joussieh, près de Homs, des milliers de réfugiés syriens fuient la guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah, qui ravage le Liban. Chassés par les frappes israéliennes après des années d'exil au Liban, des familles et des enfants patientent des heures, avant de pouvoir rentrer dans un pays où 90 % de la population survivent dans la pauvreté qui a suivi la chute de Bachar al-Assad. Reportage de Dana Alboz et Hussam Hammoud.
Des réfugiés syriens fuient l'offensive israélienne au Liban et retournent dans une Syrie en ruines
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