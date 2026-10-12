Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Barcelone pour réclamer de meilleurs droits au logement, après le décès de Maricarmen Abascal. L'expulsion de cette retraitée de 87 ans a déclenché une vague nationale de manifestations en faveur du logement, qui a abouti à la convocation d'élections anticipées. IMAGES
Des milliers de manifestants défilent pour le droit au logement à Barcelone
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro