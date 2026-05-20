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Des marchés financiers plus volatils avec Warsh à la tête de la Fed ?

information fournie par Ecorama 20/05/2026 à 14:00

Donald Trump s'apprête à installer Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale, à un moment particulièrement délicat pour l'économie et les marchés financiers. Nouvelle stratégie, changement de ton, politique monétaire plus imprévisible : la future Fed pourrait profondément modifier les repères des investisseurs. Les marchés doivent-ils s'attendre à davantage de secousses dans les mois à venir ? L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 20 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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